Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde yüzme kursları başlıyor

Aliağa'nın yarı olimpik ikinci havuzu, Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde (AYM) kış dönemi yüzme kursları ile birlikte hizmete giriyor.

4-13 yaş grubundaki çocukların katılabileceği kurslar için kayıtlar 20 Eylül 2023 Çarşamba günü başlıyor. Kontenjanları sınırlı olan kurslara kayıtlar 22 Eylül Cuma günü son bulacak. Başvurular gün içerisinde 10.00-19.00 saatlerinde AYM'ye yapılacak. Vatandaşlar kurslarla ilgili detaylı bilgiye 0232 399 0000 / 3200 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra yüzmenin farklı teknikleri öğretilecek. Kurs programı öğrencilerin okul programlarına göre planlanacak.

Aliağa'nın ikinci yarı olimpik havuzu

Aliağa Belediyesi tarafından Örnekkent mevkiinde 14 bin metrekarelik alanda projelendirilen ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi, kültür, sanat, spor ve içerisinde barındırdığı daha birçok etkinlikle Aliağalıların yeni buluşma adresi oluyor. Tesis içerisinde bulunan havuz, Aliağa Gençlik Merkezi içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuz ile birlikte şehrin ikinci yarı olimpik yüzme havuzu oldu.

Yüzme yarışlarına ev sahipliği yapacak

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Yarı olimpik özelliklere sahip kapalı havuz, Aliağalı gençlere hizmet vereceği gibi bölgesel ve ulusal çapta yapılacak yüzme yarışlarına da ev sahipliği yapacak donanıma sahip. Tesis içerisinde 5 kulvarlı yarı olimpik havuzun yanı sıra 14 metreye 5 metre eğitim ve akıntı havuzu bulunuyor. Ayrıca 250 kişilik hareketli tribün sayesinde de aileler çocuklarını yakından takip edebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)