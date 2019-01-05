Aliağa’da bir yılda 2 bin 120 sokak hayvanı tedavi edildi

Aliağa Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan veterinerlik birimi, bir yılda 2 bin 120 sokak hayvanını tedavi altına alarak sağlığına kavuşturdu.

Aliağa Belediyesi veterinerlik birimi, vatandaşlar tarafından getirilen ve ihbar üzerine ekipler tarafından veterinerlik birimine kaldırılan sokak hayvanlarının tedavi süreçleri ile yakından ilgileniyor. Veterinerlik biriminin bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgiler veren Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, 2018 yılı içerisinde toplam 2 bin 120 sokak hayvanının ameliyatını ve tedavisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Veterinerlik biriminin iki veteriner hekim, üç saha personeli ve bir büro personeli ile görevini sürdürdüğünü belirten Güçlü, "Ameliyat ve tedavilerin yanı sıra 678 tane kedinin ve 368 tane köpeğinde kısırlaştırma işlemini yaptık" dedi.

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi olarak sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olduklarını da ifade eden Güçlü, "Can dostlarımızın yiyecek ihtiyacının karşılanması için ilçe sınırları içerisinde çeşitli bölgelere 40 adet otomatik su kabı yerleştirdik. İklim koşullarından olumsuz etkilenmemeleri adına kulübeler yerleştirdik. Bugüne kadar 10 adet kedi evinin dağıtımını tamamlayarakk beslenme noktaları oluşturduk. Sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama dağıtımları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 50 adet köpek kulübesinin de dağıtımına başladık" dedi.

Kaynak: İHA