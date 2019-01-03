Aliağa’da bir yılda 602 çift nikah masasına oturdu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir yılda 602 çiftin nikahı kıyılırken, bu nikahlarda 27 yabancı uyruklu vatandaş da dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2018 yılında nikah masasına oturan 602 çiftin nikahı kıydı. Birim, müracaat eden yabancı uyruklu vatandaşlarında evlenmelerini sağladı.

Aliağa Belediyesi Nikah Memuru Aydan Mangura, 93 çiftle en fazla nikahın temmuz ayında kıyıldığını, en az nikahın ise 24 nikah ile şubat ve kasım aylarında gerçekleştirildiğini, 8 nikahın da iptal edildiğini söyledi.

Nikah için gerekli belgeler hakkında da bilgiler veren Mangura, "Evlendirme dairemize başvuruda bulunmak isteyen çiftlerimiz öncelikle sabah saatlerinde kimlik ve bir fotoğrafları ile birlikte evlilik raporu için bir sevk kağıdı almaları gerekiyor. Sağlık ocağımız saat 11.00'e kadar kan aldığı için çiftlerden özellikle sabah saatlerinde sevk almalarını rica ediyoruz. Çıkan kan sonuçlarından sonra dört fotoğraf ve bir kimlik fotokopisi ile birlikte gelen çiftlerimizin müracaatlarını alıyoruz. Müracaat edilen günün ertesi gününden itibaren çiftlerimiz ne zaman isterlerse nikah akitlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA