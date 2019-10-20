Aliağa’da deniz temizlik çalışmaları sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıkları temizleme çalışmaları denizde ve kıyıda devam ediyor.

Geçtiğimiz gün İzmir Aliağa'da bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıklar, bölge halkını tedirgin etti. Balıkçı barınağına teknelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, çok sayıda ekip bölgede temizlik çalışması başlatmıştı. Ekipler yine sabahın erken saatlerinde denizin yüzeyini kaplayan petrol türevi artığı temizlemek için sahile geldi. Deniz yüzeyinde temizlik yapılırken Avcı Ramadan Parkı kıyı kesimde ve sahil bandındaki bölümlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Limanda bulunan teknelerin altında petrol türev atıklarının olduğunu vurgulayan ve dün denizde teknesi ile açılan Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) üyesi Hasan Hüseyin Tamer, "Denizdeydim. Tavşan Adası önü, Pırasa Adası önü, gemi sökümün ön taraflarında yoğun bir kirlilik vardı. Akşam burası kapalı olunca başka bir limana gittik, misafir olduk. Şu anda yoğunluk olmasa da hafif kirlilik var" dedi.

İlçe de esnaflık yapan Vedat Çakat, iki gün önce teknesi ile denize açıldığını, Nemrut Körfezi ve gemi söküm tarafında denizde ciddi bir kirlilik olduğunu söyleyen Çakat, "İki gün önce teknemle gezerken Nemrut Körfezi ve gemi söküm tarafında ciddi bir deniz kirliliği vardı. Dün akşam Aliağa'nın sahil bandında çok daha ciddi bir kirlilik bu tarafa gelmişti. Sanırım deniz akıntılarıyla vs. rüzgarla bur tarafa doğru sürüklenmiştir. Şu anda büyük bölümü temizlenmiş. Fakat liman içinde hala belli bir kirlilik söz konusu. Bu durum Aliağa'daki tüm deniz yaşantısını ciddi bir manada tehlikeye sokan bir durum" diye konuştu. Denizin durgun olmasından dolayı balıkçı barınağının teknelere geçici olarak açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA