Aliağa’da dolu dolu kültür-sanat

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı dolu dolu kültür sanat etkinlikleri, 7'den 77'ye tüm Aliağalılardan yoğun ilgi görüyor.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda kurulan 800 metrekare kapalı alana sahip Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında, "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı" isimli çizgi sinema çocuklar için gösterime sunuldu. Evcil hayvanların sahipleri evde yokken girdikleri macera dolu hayatları komik bir dille ele alan film, Aliağalı çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.

Çizgi sinemanın hemen ardından ise Türk sinemasının son dönemdeki başarılı yapımları arasında yer alan "Annemin Yarası isimli sinema filmi büyükler için gösterime sunuldu. Başrollerini; Ozan Güven, Belçim Bilgin, Meryem Uzerli, Okan Yalabık ve Bora Akkaş'ın paylaştığı film sinemaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Bosnalı Salih'in anne ve babasını arayış hikayesinin anlatıldığı film öncesinde, patlamış mısır ve gazoz ikramları da Aliağalılara nostaljik bir sinema keyfi sundu. İki saat süren filme büyükler kadar küçükler de ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA