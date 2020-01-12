Aliağa’da MUN Konferansı başladı

Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı'nın açılışı Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

MUN Konferansı'nın açılışına Aliağa Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, AK Partili Aydın Şimşek, Alp Oğuz Anadolu Lisesi Müdürü Ali Gürlek, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Aliağa Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, MUN Konferansı projesinin seçkin okulların etkileşim gösterdiği bir konferans olduğunu söyledi. Bayhan, "Model Birleşmiş Milletler Konferansı olarak ifade edilen ve burada her öğrencinin kendi ülkesini temsil edeceği Birleşmiş Milletlerdeki değişik kademelerde görev almış yönetim kademelerinin üç gün boyunca ülkelerin sorunlarının konuşulacağı çok ciddi bir konferans olacak. Bu anlamda Aliağa'da bir ilki yaşıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin bir mini modelinin yürütüleceği ve dünyanın sorunları üzerine konuşulacak olan bu süreçte İngilizce konuşulacak" dedi.

Çeşitli illerden ve farklı okullardan 100 lise öğrencisinin üç gün boyunca yapacağı komite çalışmalarında görev alan öğrenciler, Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations) kapsamında Birleşmiş Milletler delegeleri rolünü üstlenmelerini sağlayan, ülke sorunlarını ele aldığı ve çözüm projeleri üretme imkanı sağlayan bir yapının içinde görev yapma fırsatına sahip olacaklar. 3 gün boyunca yaklaşık 9 oturum gerçekleştirilecek. Konferans sonunda katılımcılar İngilizce olarak ortak bildirge hazırlayacaklar. MUNAOAL kısa adı ile anılan MUN Konferansı'nın ev sahipliğini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi yapıyor. Okulun İngilizce öğretmenlerinin koordinesinde ve öğrencilerin organizasyon becerileri ile Aliağa'da ilk kez bir okul MUN Konferansı düzenlemiş olacak.

Kaynak: İHA