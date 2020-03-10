Aliağa’daki meslek hastalıkları hastanesinin imar planları kesinleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nin Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ne yapacağı Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi için hazırlanan imar planlarının kesinleştiğini yayımladığı genelge ile duyurdu.

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi için imar planlarının kesinleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konuda bir genelge yayınlarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ın imzası ile yayımlanan genelge; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, İzmir Valiliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına da bildirdi.

Öte yandan, imar planına ait paftalar ile plan açıklama raporları, 30 Aralık 2019 -29 Ocak 2019 tarihleri arasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliğinin ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin imar plan itirazları da bakanlık tarafından uygun bulunmadı.

Kaynak: İHA