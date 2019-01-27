Aliağalı çocuklar için eğlence devam ediyor

Aliağa Belediyesinin çocuklar için haftada dört gün olarak planladığı "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri birbirinden eğlenceli sanatsal gösteriler ve çizgi sinema seansları ile devam ediyor.

Aliağalı çocukların yarıyıl tatillerini sanatsal faaliyetler ile hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmelerini amaçlayan Aliağa Belediyesi, tiyatrodan kaşık kukla yapım atölyesine kukla gösterilerden çizgi sinemaya kadar birçok eğlenceli aktiviteyi çocuklarla buluşturuyor.

Çocuklardan tiyatro ve halk danslarına büyük alkış

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında kurulan 800 metre kare kapalı Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sahnelenen "Denizaltı Masalı" isimli müzikli danslı çocuk oyunu çocuklara tiyatro keyfi yaşattı. Tiyatro gösterimin hemen ardından sahne alan "Akademi Halk Dansları Topluluğu'nun folklorik gösterileri küçük izleyicisinden büyük alkış aldı.

Aliağalı çocuklardan Marmelat'a sevgi seli

Kukla Marmelat'a yoğun ilgi gösteren çocuklar aileleri birlikte akın ettikleri geçici gösteri merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aliağalı çocukların sevgilisi Marmelat, gösteri merkezini dolduran minik izleyicisine neşe dolu dakikalar yaşattı. Çocukların izlemekten büyük keyif aldığı Marmelat, bir sonraki gösterisini 27 Ocak Pazar ve 2-3 Şubat tarihlerinde saat 15.30'da gerçekleştirecek.

Çocuklar için çizgi sinema

Neşeli sahne sanatlarıyla eğlencenin doruğuna çıkan çocuklar için günün sonunda "Çılgın Hırsız 3" isimli çizgi sinema gösterime sunuldu. Tek seans halinde gösterilen film çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikler boyunca çocuklara pamuk helva, kek ve süt ikramları yapılarak balon dağıtıldı. Anne ve babalara ise çay ve su ikramlarında bulunuldu.

27 Ocak Pazar programı

"Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri 27 Ocak Pazar programı ile devam edecek. Saat 13.30 / 14.30'da "Nasreddin Hoca Günümüzde" isimli çocuk tiyatrosu, 15.30'da Marmelat Kukla Gösterisi, 18.30'da ise "Coco" isimli çizgi sinema gösterime sunulacak.

Kaynak: İHA