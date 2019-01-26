Aliağalı çocuklar, kukla, tiyatro ve çizgi sinema ile eğlenecek İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri tiyatro ve kukla gösterileri ile çizgi sinema filmleri ile devam ediyor.

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