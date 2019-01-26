Aliağalı çocuklar, kukla, tiyatro ve çizgi sinema ile eğlenecek
İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri tiyatro ve kukla gösterileri ile çizgi sinema filmleri ile devam ediyor.
İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri tiyatro ve kukla gösterileri ile çizgi sinema filmleri ile devam ediyor.
Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na kurulan 800 metrekare kapalı ısıtmalı geçici gösteri merkezinde ücretsiz düzenlenen etkinlikler, çocuklara kültür sanat dolu bir yarıyıl tatili yaşatıyor.
Etkinlikler kapsamında, 27 Ocak 2019 Pazar günü 13.30 ve 14.30 seanslarında "Nasreddin Hoca Günümüzde" isimli oyun çocuklara tiyatro keyfi yaşatacak. Tiyatro gösteriminin hemen ardından saat 15.30'da Marmelat Kukla gösterisi çocuklar için sahne alacak.
Çocukların büyük bir neşe içerisinde izleyeceği Marmelat Kukla gösterisinden sonra, saat 18.30'da "Coco" isimli çizgi sinema ekrana yansıyacak. Animasyon fantastik türündeki film 1 saat 45 dakika sürecek.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.