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  3. Aliağaspor FK 1 puana razı oldu

Aliağaspor FK 1 puana razı oldu

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında sahasında Sökespor ile 0-0 berabere kaldı.

Aliağaspor FK 1 puana razı oldu

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında sahasında Sökespor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inin 18. hafta mücadelesinde Aliağaspor FK, Aydın temsilcisi Sökespor'u konuk etti. Aliağa Atatürk stadından oynana karşılaşmada ev sahibi ekip, sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 18 hafta sonunda puanını 34'e yükselten Aliağaspor FK, ligde üçüncü sıraya yükseldi.

Aliağaspor FK 1 puana razı oldu

Aliağaspor FK 1 puana razı oldu

Kaynak: İHA




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