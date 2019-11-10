Aliağaspor FK evinde 3 puan kaptırdı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 8. hafta karşılaşmasında sahasında Balıkesir temsilcisi Gönen Belediyespor'u konuk eden İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 8'de Nazım Ortafidan, 60 Furkan Doğan kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 77'de penaltıdan Enes Yıldırım attı. Kendi sahasında rakibine üç puan kaptıran Aliağaspor FK, 15 puanda kalarak puan tablosunda beşinci sıraya geriledi. Liderle puan farkı ise 5'e yükseldi.

Maçtan dakikalar

Petkim stadında oynanan karşılaşmayı Muğla bölgesinden Samet Şahin yönetti. Şahin'in yardımcılığını ise Mustafa Ceylan, Emirhan Durmaz ve Cihan Yurdagül yaptı. Dk. 7'de rakip takımın yaptığı atakta Alican Özaltun'un rakibine müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Samet Şahin, serbest vuruşa hükmetti. Serbest vuruşta topun başına geçen Nazım Ortafidan topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Aliağaspor FK aradığı golü bulamadı ve ilk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Dk. 60'ta konuk ekibin hızlı gelişen atağında sol taraftan çizgiye kadar inen Şerif Ali Eğilmez, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şerif Ali Eğilmez topu boşta olan arkadaşı Furkan Doğan'a aktardı. Furkan önünde bulduğu topu kaleye yuvarlayarak takımını 2-0 öne geçirdi. Dk. 67'de ikinci golün sahibi Furkan Doğan rakibine arkadan yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı da görerek kırmızı karttan oyun dışında kaldı. Konuk ekip bu dakikalardan itibaren oyunu 10 kişi oynadı. Aliağaspor FK, 10 kişi kalan rakibi karşısında baskını artırdı. Dk. 77'de ikinci yarıda oyuna giren Enes Yıldırım'ın pasında ceza alanı içesinde topla buluşan Berkant İstanbullu, rakibinden sıyrılmaya çalıştığı anda faule maruz kaldı. Hakem Samet Şahin, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Toker topu üstten dışarıya gönderdi ancak yan hakem penaltı vuruşu öncesinde oyuncuların ceza alanı içerisine girdiğini belirterek penaltı vuruşunun tekrarlanmasını istedi. Bu kez topun başına geçen Enes Yıldırım, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. (1-2) Maçta başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla tamamladı.

Aliağaspor FK 1 - 2 Gönen Belediyespor

Hakemler: Samet Şahin, Mustafa Ceylan, Emirhan Durmaz

Stat: Petkim

Aliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Cemal Şener (Dk. Berkant İstanbullu), Muzaffer Özcanlı (Dk. 45 Enes Yıldırım), Erkan Gövercin, Necati Önal, Burak Toker, Alican Özaltun, Güray Kula, Osman Buğra Uysal, Berk Baran, Aykut Geçmen

Gönen Belediyespor: Arif Erten, Musa Dolu, Hüseyin Orhan, Erkan Kestir, Ogün Yıldırım, Nazım Ortafidan (Dk. 70 Batıkan Kaya), Doğukan Çınar, Mert Yüksel, Şerif Ali Eğilmez (Dk. 90 Nazım Berat Karaali), Furkan Doğan, Emre Aktaş

Goller: DK 8 Nazım Ortafidan, Dk. 60 Furkan Doğan (Gönen Belediyespor) -Dk. 77 Enes Yıldırım (P) (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Alican Özaltun, Dk. 11 Burak Toker (Aliağaspor FK) - Dk. 11 Doğukan Çınar, Dk. 26 Furkan Doğan, Dk. 76 Emre Aktaş, Dk. 76 Ogün Yıldırım (Gönen Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 67 Furkan Doğan (Gönen Belediyespor)

Kaynak: İHA