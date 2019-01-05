Aliağaspor’un Teknik Sorumlusu Çetin, sezonun ilk yarısını değerlendirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta devreyi 30 puanla lider tamamlayan Aliağaspor FK'nın Teknik Sorumlusu Polat Çetin, sezonun ilk yarısı için değerlendirmelerde bulunarak, "Birkaç maç dışında rakiplerimize hem oyun anlamında hem de skor olarak büyük üstünlük kurduk. Puan olarak da istatistikler açısından da ilk yarıyı lider bitirdik" dedi.

Aliağaspor FK, ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İlk yarı genelinde iyi bir grafik çizen sarı siyahlılar, devreyi en yakın rakibi Vefaspor'un iki puan önünde kapattı. Şampiyonluğunun en iddialı takımı olarak gösterilen sarı siyahlılar, sezonu zirvede tamamlayarak adını üçüncü lige yazdırmak istiyor.

Devre arası hazırlık çalışmaları için Antalya Side'de kampa giren Aliağaspor FK'nın Teknik Sorumlusu Polat Çetin, çekişmeli geçen sezonun ilk yarısını değerlendirdi.

Sezonun ilk yarısında takımın ve futbolcuların performansından genel olarak memnun kaldığını belirten Polat Çetin, "Birkaç maç dışında rakiplerimize hem oyun anlamında hem de skor olarak büyük üstünlük kurduk. Puan olarak da istatistikler açısından da ilk yarıyı lider bitirdik. Tabi ki eksiklerimiz var. Devre arası hazırlık çalışmalarında eksiklerimizi gidererek ikinci yarıya daha iyi bir takım olarak başlayacağız" dedi.

"Tüm rakiplerle mücadele edebilecek bir oyuncu grubumuz var"

BAL'ın kuralları ve statü gereği zor bir lig olduğunu ifade eden Polat Çetin, "Zor bir grupta mücadele ediyoruz. Tavşanlı, Maltepe, Kütahya, Vefaspor gibi daha önce profesyonel liglerde ve PTT liginde mücadele etmiş, köklü, yarışma kültürüne sahip takımlarla mücadele ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda ligin ikinci yarısı daha da zor geçecek. Rakiplerimiz transfer yaparak kadrolarını güçlendiriyorlar. İkinci yarıda ligden düşme ve şampiyonluk mücadelesi daha da belirgin olacağından hem deplasman şartları hem de mücadele ruhu ilk yarıya göre daha zorlayıcı olacak. Ligde pek çok zorlu maç oynadık. Bütün maçlarımız zor geçti. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. İlk yarıda yoğun yağış altında ve bozuk zeminlerde oynadığımız maçlarda zorlandık. Takımımızın kalitesi belli. Pasa dayalı bir oyun anlayışımız var. Bütün planlarımızı ve çalışmalarımızı bu anlayış ile yaptık. Ama kötü saha ve hava şartlarında bu planı uygulamak çok zor. Sonuç olarak ilk yarıda tüm maçlarımız zorlu geçti. En zorlandığımız maçlar kötü saha ve hava şartları altında oynadığımız maçlardı" dedi.

Devre arası transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Polat Çetin, "Her antrenör takımın gücünü yükseltmek ister. Bu anlamda tabi ki bizde takımın gücünü arttıracak, mevcut kadrodaki oyuncularım yükünü hafifletecek kalitede oyuncu transferini düşünüyoruz. Transfer sadece teknik ekibin istemesiyle olmuyor. Bunun birde maddi ve yönetim boyutu var. Yönetimimizde uygun görürse transfer yapılabilir; ama transfer yapamasak da bizim zaten kaliteli ve bu ligde tüm rakiplerle mücadele edebilecek bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularıma olan güvenim sonsuz. Her şartta bu işi başarabilecek güce sahipler. Ekip olarak bu şehirde yaşayan ve bu takımın taraftarı olan insanlarız. Bu nedenle taraftarımız ve Aliağa'da futbolla ilgilenen insanlarla bir bağımız var. Bizden beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri karşılayabilmek, bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak adına çok çalışıyoruz. Bu sene taraftar grubumuz Yeniçerilerin öncülüğünde ve onların yaptığı organizasyonlarla tribünde bizleri üst düzeyde motive ediyor. Ligin ilk maçından itibaren maçlara olan ilgi giderek arttı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA