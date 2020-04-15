Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı

HARTUM (AA) - Çinli iş adamı Jack Ma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Sudan’a solunum cihazlarının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ma’nın gönderdiği solunum cihazları, test kiti, koruyucu giysi, eldiven ve ateş ölçerler gibi tıbbi yardımları taşıyan uçağın Hartum Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Vekili Sıddık Abdulaziz ve Çin’in Hartum Büyükelçisi Ma Xinmin tarafından karşılandığı belirtildi.



Sudan dün Çin’den tıbbi malzeme desteği istemişti.



Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın ortaklığında geçen ay sonunda başlatılan inisiyatif kapsamında, 54 Afrika ülkesinin her birine 20 bin test kiti, 100 bin maske ve 1000 koruyucu elbise teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Sudan'da virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi iyileşti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 16 bini aştı, 877 kişi hayatını kaybetti.



Kaynak: AA