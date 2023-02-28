Alibek Davronov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alibek Davronov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alibek Davronov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alibek Davronov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alibek Davronov 28 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Алибек Давронов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alibek Davronov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Alibek Davronov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alibek Davronov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alibek Davronov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alibek Davronov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alibek Davronov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alibek Davronov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2021 yılında N. Qarshi U21

1 Ağustos 2021 yılında Nasaf Qarshi

Alibek Davronov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alibek Davronov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Alibek Davronov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 2 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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