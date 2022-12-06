Alibeyköy'de 33 kişiyi yaralayarak feci kazaya neden olmuştu! "Vatman" tutuklandı

İstanbul Alibeyköy'de dün tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye getirilen vatman sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Alibeyköy'de 33 kişiyi yaralayarak feci kazaya neden olmuştu! "Vatman" tutuklandı

Alibeyköy’de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken tramvay İETT otobüsüne çarpmıştı.

Alibeyköy'de 33 kişiyi yaralayarak feci kazaya neden olmuştu! Vatman tutuklandı

33 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Alibeyköy'de 33 kişiyi yaralayarak feci kazaya neden olmuştu! Vatman tutuklandı

GÖZALTINA ALINDI

33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tramvay sürücüsü Semi Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Alibeyköy'de 33 kişiyi yaralayarak feci kazaya neden olmuştu! Vatman tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlı nöbetçi savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Semi Ö. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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