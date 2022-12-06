Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın vatmanının ifadesi ortaya çıktı: "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim"

Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpışması sonrası meydana gelen kazada gözaltına alınan vatmanın ifadeleri ortaya çıktı.

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Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın vatmanının ifadesi ortaya çıktı: "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim"

Alibeyköy'de meydana gelen olayda Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza olmuş, tramvay İETT otobüsüne çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanmış, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan ilk incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, tramvay sürücüsünün ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, kazaya karışan tramvay sürücüsü ile otobüs şoförünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu olması sonrası ifadesi alındı.

Vatman Semi Özcan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “bilinçli taksilerle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın vatmanının ifadesi ortaya çıktı: "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim"

"AÇLIKTSN GÖZÜM KARARMIŞ VEYA BAYILMIŞ OLABİLİRİM"

Bugün ifadesi alınan Semi Özcan, ifadesinde yaklaşık 7 yıldır vatman olduğunu ifade ederek, “İki yıldır T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmaktayım. Dün saat 05.30'da sıralarında iş başı yapmak için çalıştığım kuruma gittim. Saat 06.30'da ise tramvaya binerek Cibali durağına gidip tekrar Alibeyköy Otogar durağına geldim. Saat 09.00 tekrar Alibeyköy'den Cibali durağına kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Hatta yanımda soy adını bilmediğim temizlik şefimizde vardı. Alibeyköy durağından yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. O esnada kabin içerisinde yalnızdım. En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim" dedi.

Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın vatmanının ifadesi ortaya çıktı: "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim"

"HER ŞEY İRADEM VE KONTROLÜM DIŞINDA MEYDANA GELMİŞTİR"

İfadesinin devamında daha önce hiç kaza yapmadığını belirten Özcan "Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu

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