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  3. Alibeyköy'de trafik magandası dehşeti! Tartıştığı kadına ve aracına saldırdı

Alibeyköy'de trafik magandası dehşeti! Tartıştığı kadına ve aracına saldırdı

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına öfkelenen adam, ilk önce kadının aracının üzerine çıkarak aracı tekmeledi sonra kadına ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etti. Şiddet gören kadının cep telefonuna kaydettiği bu görüntüler üzerine açıklama yapan İstanbul Valisi Yerlikaya şahsın gözaltına alındığını belirtti.

İstanbul Alibeyköy'de akşam saatlerinde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kadın bir sürücü ile tartışan kimliği belirsiz bir şahıs, tartışmanını büyümesi üzerine kadına saldırdı. Ardından da kadının arabasının camlarını kıran adama çevredekiler müdahale etti. Olayın sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı açıklama o şahsın gözaltına alındığını belirtti.

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14 Ağustos 2020 Cuma 10:36
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