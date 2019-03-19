Alibeyköyspor 1 - 0 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Alibeyköyspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Alibeyköyspor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 27. hafta maçında Alibeyköyspor sahasında Kızılcabölükspor ile 17.03.2019 15:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alibeyköyspor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.03.2019 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alibeyköyspor

Alibeyköyspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Kırşehir Belediyespor 27 14 8 5 43 28 50 15 2 Esenler Erokspor 27 12 11 4 42 24 47 18 3 Kızılcabölükspor 27 12 8 7 51 31 44 20 4 Çatalcaspor 27 12 8 7 31 30 44 1 5 Altındağ Belediyespor 27 11 10 6 32 22 43 10 6 Yeni Orduspor 27 12 6 9 46 28 42 18 7 Karşıyaka 27 10 10 7 28 28 40 0 8 Van BBSK 27 9 12 6 34 24 39 10 9 Düzcespor 27 10 7 10 28 27 37 1 10 Osmaniyespor FK 27 9 9 9 29 29 36 0 11 Pazarspor 27 9 9 9 27 30 36 -3 12 Ofspor 27 9 8 10 28 30 35 -2 13 Sultanbeyli Belediyespor 27 9 8 10 27 30 35 -3 14 Elaziz Belediyespor 27 7 11 9 25 38 32 -13 15 Alibeyköyspor 27 7 7 13 28 38 28 -10 16 Adıyaman 1954 SK 27 6 9 12 27 40 27 -13 17 Kemerspor 2003 27 7 5 15 23 41 26 -18 18 Bergama Belediyespor 27 2 6 19 20 51 12 -31

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