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Alıç Marmeladı ne demek, TDK'ya göre Alıç Marmeladı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alıç Marmeladı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alıç Marmeladı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alıç Marmeladı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alıç Marmeladı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alıç Marmeladı ne demek, TDK'ya göre Alıç Marmeladı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alıç marmeladı ne demek? Alıç marmeladı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alıç marmeladı kelimesi. Peki alıç marmeladı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alıç marmeladı nedir, alıç marmeladı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ALIÇ MARMELADI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alıç marmeladı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alıç marmeladı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alıç ve şekerden yapılan ezme

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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