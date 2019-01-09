Alicanlar Konağında Klasikler konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat etkinlikleri, Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilecek "Klasikler Nerededir ve Kimin Ne İşine Yarar?" isimli söyleşi ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri, 10 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek "Klasikler Nerededir ve Kimin Ne İşine Yarar?" isimli söyleşi ile devam edecek. Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşi 10 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleşecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Klasikler Nerededir ve Kimin Ne İşine Yarar?" isimli konferans etkinliğimize tüm kültür sanat dostları davetlidir" denildi.

Kaynak: İHA