Alicenap ne demek, TDK'ya göre Alicenap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alicenap ne demek? Alicenap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alicenap kelimesi. Peki alicenap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alicenap nedir, alicenap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALİCENAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alicenap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alicenap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre alicenap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cömert

- Onurlu, şerefli

- Onurlu, şerefli bir biçimde



ALİCENAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Senin annen mert, doğru ve alicenap bir kadındır.

- Başkalarını tesir altında bırakması, zamanında alicenap davranması onun hakikaten kuvvetli bir kadın olduğunu ispat etmektedir.

