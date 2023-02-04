Alidu Seidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alidu Seidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alidu Seidu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alidu Seidu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alidu Seidu 4 Haziran 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alidu Seidu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Alidu Seidu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alidu Seidu'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alidu Seidu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AliduSeidu15?s=20&t=zRBckMiTiYloKA6xm9sE0A

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Alidu Seidu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alidu Seidu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alidu Seidu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alidu Seidu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Clermont B

1 Temmuz 2020 yılında Clermont Foot

Alidu Seidu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alidu Seidu şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Alidu Seidu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 26 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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