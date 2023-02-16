Alihan Akca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alihan Akca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alihan Akca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alihan Akca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alihan Akca 31 Ocak 2003 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alihan Akca Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Alihan Akca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alihan Akca'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alihan Akca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alihan Akca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alihan Akca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alihan Akca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Alihan Akca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alihan Akca şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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