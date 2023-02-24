Alija Krnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alija Krnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alija Krnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alija Krnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alija Krnic 2 Ocak 1998 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Alija Krnić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alija Krnic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Alija Krnic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alija Krnic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alija Krnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alija Krnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alija Krnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alija Krnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2015 yılında FK Decic Tuzi

10 Temmuz 2016 yılında AD Almudévar

1 Temmuz 2017 yılında Javor-Matis

1 Eylül 2020 yılında FK Iskra

13 Ocak 2021 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2021 yılında FK Kukësi

16 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo

Alija Krnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alija Krnic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Alija Krnic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.