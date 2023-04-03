Alija Rustic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alija Rustic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alija Rustic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alija Rustic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alija Rustic 18 Ocak 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alija Rustic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alija Rustic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alija Rustic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alija Rustic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alija Rustic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında OFK Beograd U19
4 Eylül 2022 yılında Novi Pazar U19
Alija Rustic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alija Rustic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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