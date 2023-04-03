Alija Rustic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alija Rustic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alija Rustic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alija Rustic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.