Alik Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alik Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alik Mkrtchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alik Mkrtchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alik Mkrtchyan 31 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ալիկ Մկրտչյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alik Mkrtchyan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alik Mkrtchyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alik Mkrtchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alik Mkrtchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Urartu II
Alik Mkrtchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alik Mkrtchyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.