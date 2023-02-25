Alikhan Fazylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alikhan Fazylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alikhan Fazylov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alikhan Fazylov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alikhan Fazylov 27 Ocak 2000 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Фазылов Алихан Назылович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alikhan Fazylov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Alikhan Fazylov'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alikhan Fazylov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alikhan Fazylov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alikhan Fazylov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alikhan Fazylov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BGU Minsk II

25 Mart 2020 yılında Slonim

4 Ağustos 2020 yılında Naftan

22 Mart 2021 yılında Ostrovets

8 Nisan 2022 yılında Osipovichi

Alikhan Fazylov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alikhan Fazylov şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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