Aliko Chakvetadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliko Chakvetadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliko Chakvetadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aliko Chakvetadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aliko Chakvetadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliko Chakvetadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliko Chakvetadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliko Chakvetadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliko Chakvetadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliko Chakvetadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliko Chakvetadze 28 Mart 1995 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ალიკო ჩაკვეტაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliko Chakvetadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aliko Chakvetadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aliko Chakvetadze'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aliko Chakvetadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aliko Chakvetadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aliko Chakvetadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliko Chakvetadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dila II

1 Ağustos 2014 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2015 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2017 yılında WIT Georgia

17 Haziran 2019 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2021 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2022 yılında Shukura

Aliko Chakvetadze kimdir

Aliko Chakvetadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliko Chakvetadze şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Aliko Chakvetadze nereli

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