Alim: “Erzurumun geleceğine birlikte yön verelim”

"Erzurum Ekonomisi " temalı Geleneksel 1. Kahvaltı Toplantısı" STK Yöneticileri ve basın mensupları ile İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Mehmet Nuri Alim Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

ERZURUMDA GÖÇÜ DURDURALIM

Amaçlarının özellikle Erzurum ekonomisi temasıyla ekonomi ile ilgili konularda karşılıklı fikir alışverişi yapmak olduğunu belirten İPEKYOLUSİFED Başkan Alim, tamamen bağımsız bir kuruluş olduklarının altını özenle çizdiği konuşmasında, şunları söyledi:

Aylık toplantılarda ki amacımız Tarım ve Hayvancılıkta, özellikle kış Turizminin başkenti olan kentimizde Sizlerin de bildiği üzere sürekli İnsan göçü, beyin göçü ve Ekonomik göç ile sürekli kan kaybediyoruz diyen Alim, her ay Siyasiler, Yerel Yönetimler ve STK lar ile bir araya gelerek yapacağımız toplantılarda Projelerimiz ile birlikte kentimizin sorunlarını gündeme getirerek çözüm yollarını sunmaktır.

ORTAK İSTİŞARE YAPALIM

Amacımız öncelikli olarak göçü önlemek adına neler yapabiliriz, nasıl istihdam üretebiliriz, iş dünyasını etkili kılabilmek için kentimizin siyasileri, Üniversiteleri ve STK ları ile sorunlarımızı gündeme getirerek önerilerimizi sunarak çözüm yollarını hep birlikte bulmaktır."

Alim, kentimizin ekonomisini canlandırmak, istihdam alanları üretmek, KOBİ yi desteklemek ve kentimize yeni bir heyecan katabilmek için her türlü donanıma sahip olduklarını belirterek, "El ele verirsek sadece çözüm önerileri ile değil çözümünde odağı olacağımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" dedi.

İPEKYOLUSİFED'in Erzurum için çok ciddi bir potansiyel olduğunu altını çizen Alim, "Orta ve uzun Vadeli olarak stratejilerimizi belirleyerek, Erzurum'un kalkınması ve KOBİ eksenli politika önerilerimizi paylaşmak ve tartışmak adına istişare kanallarının açık tutulması, "ortak akıl" la Erzurum ekonomisinin mevcut sorunlarını aşabilmesinin şartlarının oluşturulması için, kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte Erzurum'daki iş dünyasıyla işbirliği içinde çalıştaylar yaparak geleceğimize birlikte yön verelim. 2019 yılı için ilk hedefimiz kentimizi vitrine çıkartmak olacaktır, bunun içinde Ülkemizin ileri gelen iş insanlarını yatırım için kentimize davet edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA