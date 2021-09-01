Alim Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Alim Karaca hangi partili? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ALİM KARACA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

48 yaşında olan Alim Karaca 09 Temmuz 1973 yılında Fethiye'de dünyaya geldi. Eğitimine Kumluova İlkokulu'nda başladı, ortaokul ve liseyi İstanbul, Beylerbeyi'ndeki H. Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Siyasi kariyerine İstanbul'da lise öğrencisi olduğu dönemde, CHP Gençlik Kollarında başladı. Muğlaya dönerek 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptı. Hâlen bölgede tarımla uğraşıyor. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Kulübü'nde voleybol oynadı.

İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Spor Kulübü'nde voleybol oynamış olan Alim Karaca, koyu bir Fethiyespor taraftarıdır. Alim Karaca iyi derecede İngilizce bilmektedir.

ALİM KARACA HANGİ PARTİLİ?

Alim Karaca 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilmiştir. Alim Karaca'nın yer aldığı parti CHP olduğu bilinmektedir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Alim Karaca'nın eşi İngilizce öğretmeni Çiğdem Karaca'dır. Bu evliliğinden bir kızı, bir de oğlu vardır.