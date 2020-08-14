Alim Yıldız kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesine rektör olarak atandı. Alim Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

ALİM YILDIZ KİMDİR?

Alim Yıldız, 26 Haziran 1968'te Sivas'ta doğmuştur.

Şair ve yazar, akademisyen, profesör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü. 26 Haziran 1968, Çubuk köyü / Yıldızeli / Sivas doğumlu. İlkokulu köyünde, liseyi Sivas’ta bitirdi. Yükseköğrenimini MÜ İlâhiyat Fakültesinde tamamladı (1992). Aynı fakültede Türk-İslâm edebiyatı alanında “Edebiyât-ı Umûmiyye Mecmuası İndeksi ve Dönemin Edebî Hayatındaki Yeri” adlı tezle yüksek lisans yaptı. Bir süre İstanbul, Aydın ve İzmir’de öğretmenlik görevinde bulundu. 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. “Fenâyî Divânı” adlı teziyle doktora çalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladıktan sonra tekrar Sivas’a döndü (2002). Çalışmalarını Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak sürdürdü. 2004'te yardımcı doçent, 2006'da doçent, 2012 yılında Profesör oldu. Eğitim-Bir Sendikası Ümraniye Şubesinin kurucuları arasında yer aldı ve bir süre bu şubenin başkanlığını yaptı.

Prof. Dr. Alim Yıldız, 28 Temmuz 2016 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü olarak atanmış ve yeni görevine başlanmıştır.

İlk şiiri “Dert ve Çare”, Millî Gazete’de (9.1.1989) çıkmıştı. Sonraki yıllarda şiir ve yazılarını İslâm Güneşi, Vahdet, Nida, Kardelen, Yeni Dünya, Bizim Ocak, Altınoluk, Kadın ve Aile, İnsanlığa Çağrı, Yedi İklim, Ay Vakti, İslâmi Edebiyat, İstanbul Millî Eğitim, Yeni İfade, DEÜ İlâhiyat Fak. Dergisi, CÜ, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Tasavvuf, Yedi İklim, Revak (Sivas) ve kendi çıkardığı Muştu dergisi ile değişik gazete ve dergilerde yayımladı. Muştu ve Buruciye Edebiyat dergilerinde yayın yönetmenliği, Sultanşehir dergisinde sanat danışmanlığı görevini üstlendi. Şiirlerinden bir kısmı bestelendi.

Şiirlerinin bir kısmı bestelendi. Şanlıurfa Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Şair ve Yazar M. Akif İnan Şiir Yarışmasında birincilik ödülünü aldı.

Prof. Dr. Alim Yıldız'ın yayımlanmış 23 kitabı, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunduğu çok sayıda tebliği ve çeşitli dergilerde yayımlanan ilmî makaleleri bulunmaktadır. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

“Kendinden yola çıkan ve kendini arayan bir gazelhandır Alim Yıldız. Benliğini sorgulayan, kendisiyle konuşup kendisini sigaya çeken bir sanatçı. Bu yönüyle de tipik bir sanat eridir A. Yıldız. Onun şiir ve yazılarıyla kendi benliğinizi de sorgulamaya başlar ve varlığınızı daha yakından hissedersiniz. Varoluşçu bir boyuta sahiptir A. Yıldız’ın şiirleri. Bu espriyi ‘Muştu Gülüm’ adlı yazısında daha açık bir biçimde gözlemek de mümkündür. Daha ilk şiirlerinden başlar bu varoluş sancısı. Onun şiir ve sanat macerası, varoluşa yönelik anlam arayışları benlik savaşı mıdır? Varoluşunu da bu arayışa, bu maceraya bağlamış gibidir, tam bir sanatçı tavrıyla.” (Ali Aksaray)

ESERLERİ:

ŞİİR: Af Dilekçesi (1992), Sevda Nöbetleri (2000).

ARAŞTIRMA: İlâhiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi 1952-2002 (Tahsin Koçyiğit ile, 2002), Türk-İslâm Edebiyatı (H. İbrahim Şener ile, 2003), Şeyh Hâlid Divanı (2004).

ANTOLOJİ: Sivaslı Şairler Antolojisi (2003).