Alimardon Shukurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alimardon Shukurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alimardon Shukurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alimardon Shukurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alimardon Shukurov 28 Eylül 1999 tarihinde Kenesh şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kırgızistan uyrukludur.Gerçek adı da Алимардон Шукуров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alimardon Shukurov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Playsport yapmaktadır. Alimardon Shukurov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alimardon Shukurov'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alimardon Shukurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alimardon Shukurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alimardon Shukurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alimardon Shukurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2019 yılında Boluspor

2 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2021 yılında Neman Grodno

Alimardon Shukurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alimardon Shukurov şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Alimardon Shukurov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kırgızistan takımında 22 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

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