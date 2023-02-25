Alimardon Shukurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alimardon Shukurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alimardon Shukurov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alimardon Shukurov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alimardon Shukurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alimardon Shukurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alimardon Shukurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alimardon Shukurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alimardon Shukurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alimardon Shukurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alimardon Shukurov 28 Eylül 1999 tarihinde Kenesh şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kırgızistan uyrukludur.Gerçek adı da Алимардон Шукуров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alimardon Shukurov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Playsport yapmaktadır. Alimardon Shukurov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alimardon Shukurov'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alimardon Shukurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alimardon Shukurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alimardon Shukurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alimardon Shukurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2019 yılında Boluspor

2 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2021 yılında Neman Grodno

Alimardon Shukurov kimdir

Alimardon Shukurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alimardon Shukurov şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Alimardon Shukurov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kırgızistan takımında 22 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alimardon Shukurov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Shangyuan Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shangyuan Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shangyuan Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shangyuan Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Shcherbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Shcherbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Shcherbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Shcherbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhiyuan Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhiyuan Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhiyuan Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhiyuan Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Firsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Firsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Firsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Firsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi