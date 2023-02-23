Alin Botogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Botogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Botogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Botogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Botogan 21 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Botogan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alin Botogan'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alin Botogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Botogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Botogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Botogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Alin Botogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Botogan şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Alin Botogan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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