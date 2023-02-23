Alin Buleica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Buleica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alin Buleica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alin Buleica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alin Buleica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Buleica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alin Buleica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Buleica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Buleica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Buleica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Buleica 12 Eylül 1991 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Florian Buleică şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Buleica Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alin Buleica, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alin Buleica'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alin Buleica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Buleica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alin Buleica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Buleica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CFR Craiova

31 Aralık 2009 yılında FCU Craiova U19

1 Ocak 2010 yılında U. Craiova

1 Temmuz 2011 yılında AO Kavala

1 Kasım 2011 yılında Petrolul

1 Temmuz 2012 yılında Turnu-Severin

15 Ocak 2013 yılında Pandurii

18 Şubat 2013 yılında U Cluj

30 Haziran 2013 yılında Pandurii

9 Temmuz 2015 yılında Concordia

30 Haziran 2016 yılında Pandurii

2 Ağustos 2016 yılında Concordia

10 Ağustos 2017 yılında UTA Arad

23 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında FC Arges

30 Ağustos 2019 yılında AFC Turris

12 Ocak 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

18 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

Alin Buleica kimdir

Alin Buleica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Buleica şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Alin Buleica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alin Buleica nereli

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