Alin Burdet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Burdet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Burdet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Burdet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Burdet 7 Nisan 1998 tarihinde Bistrița şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Radu Burdeț şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Burdet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Alin Burdet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alin Burdet'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alin Burdet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Burdet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Burdet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Burdet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ripensia

1 Şubat 2021 yılında Comuna Recea

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Dej

Alin Burdet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Burdet şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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