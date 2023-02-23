Alin Carstocea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Carstocea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Carstocea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Carstocea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Carstocea 16 Ocak 1992 tarihinde Năvodari şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Ionuț Cârstocea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Carstocea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alin Carstocea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alin Carstocea'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alin Carstocea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Carstocea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Carstocea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Carstocea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC Viitorul

19 Ocak 2015 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2016 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

10 Ocak 2017 yılında FC Botosani

26 Temmuz 2017 yılında UTA Arad

1 Ocak 2018 yılında SSC Farul

1 Temmuz 2018 yılında FC Rapid 1923

24 Eylül 2020 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

Alin Carstocea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Carstocea şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alin Carstocea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Elpis Constanţa

Romanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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