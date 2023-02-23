Alin Demici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Demici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Demici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Demici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Demici 4 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Şerban Alin Demici şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Demici Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alin Demici, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alin Demici'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alin Demici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Demici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Demici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Demici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2019 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2021 yılında FC Rapid 1923

1 Temmuz 2022 yılında FC Dinamo

Alin Demici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Demici şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Alin Demici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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