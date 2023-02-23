Alin Dobrosavlevici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Dobrosavlevici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alin Dobrosavlevici kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alin Dobrosavlevici ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alin Dobrosavlevici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Dobrosavlevici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alin Dobrosavlevici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Dobrosavlevici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Dobrosavlevici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Dobrosavlevici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Dobrosavlevici 24 Ekim 1994 tarihinde Moldova Nouă şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Dobrosavlevici Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Alin Dobrosavlevici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alin Dobrosavlevici'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alin Dobrosavlevici Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Alin2Dobro

Alin Dobrosavlevici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Dobrosavlevici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Alin Dobrosavlevici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Dobrosavlevici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo II

1 Ocak 2014 yılında Avicola Buzias

6 Ocak 2014 yılında ACS Poli

30 Haziran 2014 yılında Avicola Buzias

1 Temmuz 2014 yılında AFC Fortuna PC

1 Şubat 2015 yılında Avicola Buzias

1 Mart 2015 yılında ACS Berceni

1 Temmuz 2015 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

20 Ocak 2017 yılında Concordia

19 Şubat 2018 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2019 yılında Concordia

15 Ocak 2020 yılında FC Hermannstadt

27 Ağustos 2020 yılında FC Viitorul

24 Ocak 2022 yılında FC Arges

Alin Dobrosavlevici kimdir

Alin Dobrosavlevici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Dobrosavlevici şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Alin Dobrosavlevici nereli

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