Alin Fica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Fica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Fica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Fica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Fica 14 Haziran 2001 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Razvan Fica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Fica Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alin Fica'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alin Fica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Fica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Fica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Fica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında CFR Cluj

21 Ağustos 2020 yılında FC Rapid 1923

31 Aralık 2020 yılında CFR Cluj

2 Şubat 2021 yılında Comuna Recea

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

14 Şubat 2022 yılında CFR Cluj II

Alin Fica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Fica şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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