Alin İgnea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin İgnea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin İgnea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin İgnea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin İgnea 28 Nisan 1989 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Liviu Ignea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin İgnea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alin İgnea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Alin İgnea'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alin İgnea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin İgnea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin İgnea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin İgnea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2012 yılında Pandurii

22 Ocak 2013 yılında FC Botosani

30 Haziran 2013 yılında Pandurii

1 Temmuz 2013 yılında FC Olt Slatina

1 Ağustos 2015 yılında Minaur

1 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2017 yılında SSU Poli

Alin İgnea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin İgnea şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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