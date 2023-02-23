Alin Nica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Nica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alin Nica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alin Nica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alin Nica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Nica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alin Nica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Nica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Nica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Nica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Nica 2 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin George Nica şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Nica Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alin Nica'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alin Nica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Nica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alin Nica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Nica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Liesti

1 Temmuz 2020 yılında Otelul Galati

Alin Nica kimdir

Alin Nica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Nica şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Alin Nica nereli

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