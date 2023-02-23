Alin Raicu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Raicu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Raicu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Raicu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Raicu 14 Mayıs 2005 tarihinde Motru şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Ionuț Raicu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Raicu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alin Raicu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua U19 futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Alin Raicu'nin CSA Steaua U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alin Raicu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Raicu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Raicu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Raicu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Raicu şuan CSA Steaua U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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