Alin Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alin Roman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alin Roman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alin Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alin Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Roman 27 Ocak 1994 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Roman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alin Roman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alin Roman'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alin Roman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/roman.alin.16

Alin Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Alin Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Maramures

30 Haziran 2012 yılında Avicola Buzias

1 Temmuz 2012 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2013 yılında Avicola Buzias

1 Temmuz 2013 yılında ASA 2013 Tg. Ms

31 Aralık 2013 yılında Avicola Buzias

6 Ocak 2014 yılında ACS Poli

30 Haziran 2014 yılında Avicola Buzias

1 Ağustos 2014 yılında Metalul Resita

1 Şubat 2015 yılında FC Caransebes

16 Ocak 2016 yılında UTA BD

5 Ağustos 2016 yılında National Sebis

1 Ocak 2017 yılında Bad Goisern

1 Temmuz 2017 yılında Vöcklamarkt

1 Ocak 2018 yılında Stadl-Paura

1 Temmuz 2019 yılında Vorwärts Steyr

1 Ağustos 2020 yılında SKU Amstetten

2 Ağustos 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Alin Roman kimdir

Alin Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Roman şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LPS Banatul Timişoara

Alin Roman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alin Roman nereli

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