Alin Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Serban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Serban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Serban 7 Eylül 2002 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Constantin Alin Șerban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Serban Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Centric Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alin Serban'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alin Serban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Serban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Serban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Serban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında ACSO Filiasi

31 Aralık 2021 yılında CS Mioveni U19

1 Ocak 2022 yılında CS Mioveni

30 Ocak 2022 yılında Daesti

30 Haziran 2022 yılında CS Mioveni

2 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

Alin Serban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Serban şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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