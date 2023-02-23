Alin Seroni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Seroni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Seroni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Seroni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Seroni 26 Mart 1987 tarihinde Lugoj şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Ioan Șeroni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Seroni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Alin Seroni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alin Seroni'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alin Seroni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Seroni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Seroni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Seroni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında ACS Recas

1 Temmuz 2012 yılında ACS Poli

16 Temmuz 2014 yılında FC Viitorul

20 Ocak 2015 yılında FC Brasov

11 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2015 yılında CSF Speranta

25 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

28 Ocak 2019 yılında UTA Arad

7 Ocak 2020 yılında FC Botosani

Alin Seroni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Seroni şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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