Alin Tegle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Tegle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Tegle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Tegle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Tegle 15 Şubat 1996 tarihinde Bistriţa şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Țegle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Tegle Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alin Tegle'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alin Tegle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Tegle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Tegle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Tegle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Luceafarul

1 Temmuz 2019 yılında CS U Craiova II

1 Ocak 2020 yılında CSM Resita

30 Haziran 2020 yılında CS U Craiova II

31 Ağustos 2020 yılında AFC Turris

12 Ocak 2021 yılında CS U Craiova II

8 Şubat 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

30 Haziran 2021 yılında CS U Craiova II

1 Temmuz 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Alin Tegle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Tegle şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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