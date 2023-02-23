Alin Vasalie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alin Vasalie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alin Vasalie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alin Vasalie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alin Vasalie 21 Nisan 2002 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alin Văsălie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alin Vasalie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alin Vasalie'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alin Vasalie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alin Vasalie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alin Vasalie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alin Vasalie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında U Cluj

5 Ekim 2020 yılında Comuna Recea

30 Haziran 2021 yılında U Cluj

1 Ağustos 2021 yılında Minaur

30 Haziran 2023 yılında U Cluj

Alin Vasalie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alin Vasalie şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Alin Vasalie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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