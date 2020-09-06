Alina Boz koronavirüse mi yakalandı? Daha önce yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekilen Aşk 102 dizi seti ekibine yapılan test sonucu sete ara verildi. Peki Alina Boz koronavirüse mi yakalandı? Ayrıntılar haberimizde...

ALİNA BOZ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Netflix'in AŞK 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ile Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belli olur olmaz ekip çekimleri durdurdu.

AŞK 102 dizisinin ekibine yapılan test sonucu sete ara verildi.

Aşk 102 dizisi daha önce yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor. Alina Boz ve Kubilay Aka Aşk 101'de de başrol olarak görev almıştı.

ALİNA BOZ KİMDİR?

“Paramparça” adlı dizide Alina Boz, Hazal karakterini canlandırdı.

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya, Moskova’da doğmuştur. Alina Boz’un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk’dür. Moskova’da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya’da yaşadı. 2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul’a geldiler. İlkokula İstanbul’da başladı. Türkçe’yi de geldikten sonra öğrendi. Türkiye’ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Havacılık meslek lisesinde okumaktadır

Dokuz ymaya başladı. Ardından ajansa yazıldı. Reklamlarda oynadı, dergi çekimlerinde yer aldı. Ata Demirer ile Avea reklamlarında da rol aldı. Hey Girl dergisi için Murat Boz ile birlikte kapak yüzü oldu. Murat Boz ile hiçbir akrabalığı yoktur.

Alina Boz, 1 Aralık 2013 – 16 Şubat 2014 tarihleri arasında atv'de yayınlanan komedi türündeki “Cesur Hemşire” adlı dizide Hakan Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Yeliz Şar, Tuluğ Çizgen, Sezai Aydın, Çağlar Çorumlu ile beraber rol aldı.

1 Aralık 2014 tarihinde Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya`nın oynadığı “Paramparça” adlı dizide Alina Boz, Hazal karakterini canlandırırken; Ebru Özkan, Burak Tozkoparan, Cemal Hünal, Nursel Köse, Civan Canova, Ahu Yağtu ile birlikte rol aldı.

Alina Boz, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı “Kaçma Birader” filminde Zafer Algöz, Melek Baykal, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.

Alina Boz Filmleri ve Dizileri :

2018 - Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)

2017 - Sevda'nın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)

2017 - Bölük (Sinema Filmi)

2017 - Vatanım Sensin 2. Sezon (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)

2016 - Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)

2014 - 2016 - Paramparça (2) (Hazal) (TV Dizisi)

2013 - Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)

LOVE 101- AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU

Çekimleri İstanbul'da yapılan Love 101 dizisinde 1990'lı yıllarda geçen bir hikaye anlatılmıştır. Hayata tutunma mücadelesi veren beş liseli gencin hikayesi diziseverlerle buluştu. Love 101 dizisinin yönetmenlik koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturdu. Meriç Acemi'nin kalemiyle Netflix'te dikkat çeken dizi çok konuşuldu.

LOVE 101 - AŞK 101 DİZİSİNİN DİĞER OYUNCULARI

KUBİLAY AKA

5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 24 yaşındaki Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Havaalanında keşfedilen Aka, ilk olarak ''Vatanım Sensin'' dizisinde rol almaya başlamıştır. Vatanım Sensin dizisinde iki sezon rol alan Aka, Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırmaktadır.

MERT YAZICIOĞLU

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi vardır. Düz bir liseden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. 2. sınıfta okulu dondurmak zorunda kaldı.

Bir arkadaşının oynadığı dizi setine gittiğinde içine sahne ateşi düştü ve önce Sumru Onat'ın sahibi olduğu Cast 33'le ve sonra da Ümit Çırak'la tanıştı, ondan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Birkaç deneme çekimlerinden sonra "Dedemin İnsanları" sinema filminde ve "Kayıp Şehir" dizisinde konuk olarak gözüktü.

2013 yılında Fox TV'de yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Ece Uslu, Mesut Akusta, Özcan Deniz, Yavuz Bingöl, Özlem Conker, Hilal Altınbilek ve Şerif Sezer'in olduğu"Karagül" adlı dizide oynadı.

PINAR DENİZ

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır.

İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.

KAAN URGANCIOĞLU

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981 tarihinde tanınmış bir ailenin oğlu olarak İzmir'de doğmuştur. Ortaokulu Özel Türk Koleji'rikan Koleji'nden mezun olarak lise diploması aldı. Daha sonra 2000 senesinde İstanbul'a gelerek Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa üzerine eğitim aldı. Sinemaya başlayınca üniversite eğitimini yarım kaldı. Ancak 2007 senesinde mezun olabildi.

Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için "Karaoğlan" isimli bu diziye aile dostları Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilmiş.

Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran , Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları "Azap Yolu" dizisinde; Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı.

2008 yılında New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk okulunda 4 ay eğitim aldı.

Kaan Urgancıoğlu, 2012 yılında Derin Mermerci ile ilişki yaşadı.

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.