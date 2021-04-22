Alinur Aktaş hakkında çıkan haberler sonrası merak konusu oldu. Peki Alinur Aktaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Koronavirüse mi yakalandı? | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alinur Aktaş 1970'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi.

1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur. Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir.

ALİNUR AKTAŞ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçen salı günü koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine dünden itibaren hastanede devam edileceğini belirtti.

ALİNUR AKTAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaklaşık iki gündür karantinada olan Başkan Aktaş, genel sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından video paylaşımı yaptı. “Durumum gayet iyi hamdolsun. Allahın izniyle daha da iyi olacak. Pek yakında görüşmek üzere…” başlığıyla paylaştığı videoda herkese teşekkür eden Alinur Aktaş, sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi:

* Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.

* Malumunuz üzere salı günü COVID-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle evimde dinlenmeye başlamıştım izole bir şekilde. Fakat doktorların tavsiyesi üzerine dünden itibaren tedavim hastanede devam ediyor.

* Genel sağlık durumum gayet iyi. Mesaj gönderen, telefon açan, sosyal medyadan geçmişi olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalarına Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin.

* Aramızdan ayrılan kardeşlerimizi tekrardan rahmetle anıyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim Allah’a hamdolsun. Selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.