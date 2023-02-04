Aliou Badji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliou Badji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliou Badji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aliou Badji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aliou Badji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliou Badji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aliou Badji

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliou Badji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliou Badji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliou Badji 10 Ekim 1997 tarihinde Ziguinchor şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliou Badji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P.P.M. yapmaktadır. Aliou Badji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aliou Badji'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aliou Badjiboyu ve yaşı kaç

Aliou Badji Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aliou Badji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aliou Badji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliou Badji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında Djurgården

6 Şubat 2019 yılında Rapid Wien

16 Ocak 2020 yılında El Ahly

19 Ocak 2021 yılında Ankaragücü

30 Haziran 2021 yılında El Ahly

4 Ağu 2021 yılında Amiens SC

30 Haziran 2022 yılında El Ahly

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

1 Eylül 2022 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2023 yılında Amiens SC

Aliou Badji kimdir

Aliou Badji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliou Badji şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aliou Badji nereli

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